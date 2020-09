Calciomercato Inter, il piano per Kante | Via un big

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e sogna il colpo Kante. C’è il piano della società: prima l’addio di un big

La Serie A è iniziata quasi per tutti, ma non per sei squadre e tra queste c’è anche l’Inter. I nerazzurri inizieranno direttamente dalla seconda giornata con la Fiorentina in programma sabato prossimo e hanno ancora diversi giorni di lavoro sul calciomercato prima dell’inizio della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la chiave per Chiesa | Via allo scambio!

La società ha già portato a termine diversi affari e proprio in queste ore ha completato tutto per riportare in Italia Arturo Vidal, un pupillo di Antonio Conte. Il cileno però potrebbe non essere l’ultimo colpo a centrocampo, dove si sogna ancora l’arrivo di un altro big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, non solo Smalling | Nuova idea per la difesa

Calciomercato Inter, il sogno è Kante: può arrivare in caso di addio di Eriksen o Brozovic

Ora il centrocampo nerazzurro è composto da tantissimi elementi ed è difficile capire quali saranno i titolari fissi. Non si escludono però altri colpi da novanta e nel mirino ci sarebbe anche N’Golo Kante del Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Suarez | La proposta del Barcellona

Per arrivare a lui però c’è da sborsare una cifra importante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i Blues potrebbero chiedere circa 50 milioni di euro e per questo l’affare potrebbe andare in porto solo se dovesse esserci la cessione di uno tra Brozovic ed Eriksen.

Visti i tanti nomi presenti in rosa, l’Inter può anche permettersi di cedere un top per portarne un altro in nerazzurro ma bisogna attendere le offerte giuste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, scambio con la Juventus | C’è il no di Pirlo

Calciomercato Juventus, scambio in Premier | ‘Sponsor’ Dzeko