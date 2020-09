Calciomercato Juventus, clamoroso a Barcellona | Non rinnoverà!

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: il giocatore avrebbe comunicato al Barcellona che non rinnoverà, Juventus alla finestra

I bianconeri si apprestano ad aprire le danze del proprio campionato, dando il via alla rincorsa al decimo scudetto consecutivo. Nonostante la Serie A sia iniziata, però, impazza ancora il mercato. La Juventus è ancora alle prese con la questione centravanti, in attesa che la Roma ed il Napoli risolvano tutte le pratiche per Milik e diano il via libera ad Edin Dzeko. Da Barcellona, intanto, arriva una clamorosa indiscrezione di mercato.

Calciomercato Juventus, occasione Ter Stegen | Non rinnoverà col Barcellona!

La Juventus è alla ricerca di plusvalenze e una delle più importanti che può realizzare arriverebbe dalla cessione di Szczesny. I bianconeri potrebbero far partire il portiere polacco nella prossima stagione, perché dalla Spagna ci sarebbe anche il sostituto. Come riferito da ‘TodoFichajes’, Ter Stegen avrebbe comunicato al Barcellona che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto e l’estate prossima sarebbe intenzionato a partire. La Juventus, così, potrebbe mettere le mani sul portiere tedesco a prezzo di saldo, effettuando una rotazione fra i pali.

