Calciomercato Roma, Kalinic vuole solo i giallorossi | “No” al Besiktas!

L’attaccante ha rifiutato l’offerta dalla Turchia: per lui la priorità è il ritorno nella capitale.

Nikola Kalinic non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di tornare alla Roma e spera di poter concretizzare lo scenario quanto prima. L’attaccante ha rifiutato l’offerta del Besiktas e punta a rientrare quanto prima nella capitale italiana.

Calciomercato Roma, Kalinic vuole tornare nella Capitale

Per lui la scorsa stagione cinque gol e due assist in 19 presenze fra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Sono dei numeri che sono bastati all’attaccante per creare un buon legame con la società giallorossa. Da trovare l’accordo con l’Atletico Madrid, perché con la cessione di Edin Dzeko l’ex Fiorentina potrebbe trovare maggior spazio nella formazione titolare di Fonseca. Il Besiktas aveva messo sul piatto un’offerta per un contratto triennale, a cifre anche alte per l’attaccante, ma il rifiuto arriva proprio perché Kalinic resta in attesa del club giallorosso, come riportato da Calciomercato.it.

Di tempo c’è fino al 5 ottobre, poi il calciomercato in entrata della Roma si chiuderà: a meno di clamorose novità oppure dell’arrivo di Milik che possa bastare al reparto offensivo di Fonseca, il matrimonio tra Kalinic e la Roma potrebbe concretizzarsi.

