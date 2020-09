Calciomercato, Milik in Serie A | Club a sorpresa!

Dopo la lunga querelle con la Roma, Arkadiusz Milik trova l’interesse di un nuovo club di Serie A: potrebbe accettare, ma ad una condizione

Fasi infuocate di calciomercato quelle che precedono la seconda giornata di Serie A. Juventus e Roma hanno visto bloccare il giro di attaccanti a causa di Arkadiusz Milik, attaccante in rottura con il Napoli. Ora per il bomber polacco potrebbe aprirsi una nuova strada sempre nel campionato italiano.

Calciomercato Milan, idea Milik: può arrivare a zero

Il futuro di Arkadiusz Milik continua ad essere una vera incognita. Il bomber polacco dopo aver fatto saltare i piani di Juventus e Roma, si trova bloccato al Napoli, squadra con la quale il rapporto ormai è logoro. Al momento le strade per lui sembrerebbero essere due: rimanere nella rosa di Gattuso ma restare in tribuna, oppure trovare un nuovo club. Così nelle ultime ore si apre una nuova pista in Serie A.

Infatti, per il bomber polacco sembrerebbe spuntare l’interesse del Milan. I rossoneri vorrebbero cercare di arrivare all’attaccante partenopeo a parametro zero nella prossima stagione e tra il club ed il giocatore ci sarebbe già un accordo di massima per un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro. Però, a rendere più complicata la trattativa è il fatto che Milik non vorrebbe rimanere fuori un anno, e quindi qualora arrivasse un buon club alla porta accetterebbe. Piani dunque futuri tra Milik ed il Milan, in attea di scoprire l’imminente futuro del bomber.

