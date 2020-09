Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Real Madrid | I dettagli

Oltre ad Alvaro Morata, in Serie A potrebbe arrivare un altro calciatore spagnolo. Si tratta di Nacho Fernandez, finito nel mirino di alcune società, tra cui il Milan.

L’agente di Nacho Fernandez è lo stesso di Alvaro Morata: si tratta di Juanma Lopez, che dopo aver chiuso per il ritorno dell’attaccante in bianconero, sta discutendo del futuro di Nacho. Il difensore spagnolo è in uscita dal Real Madrid e potrebbe approdare in Serie A. Su di lui c’è forte l’interesse del Milan, alla ricerca di un profilo esperto per rinforzare il reparto difensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, beffa in arrivo | Assalto del PSG

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, UFFICIALE in Premier | Salta anche il piano ‘B’!

Milan, arriva Nacho dal Real in prestito

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, il Milan è molto interessato a Nacho Fernandez. Il Real Madrid ha aperto alla possibilità di cederlo in prestito. Il difensore spagnolo ha già espresso il proprio gradimento a giocare in Serie A. Il suo agente Juanma Lopez è al ‘J Hotel’ e in programma c’è una riunione con Marco Busiello, suo partner per l’Italia.

Su Nacho c’è anche l’interesse della Roma qualora non dovesse arrivare Smalling e del Napoli, qualora una tra Manchester City e Paris Saint-Germain dovesse tentare l’affondo per Koulibaly.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ultimo assalto per Smalling | L’Inter spera

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ex Serie A nel mirino | Lo porta Morata!