Calciomercato Roma, ultimo assalto per Smalling | L’Inter spera

Chris Smalling continua ad essere al centro dei pensieri della Roma per rinforzare la difesa, ultima offerta giallorossa: Inter sullo sfondo

Si continuano a cercare gli ultimi rinforzi in Serie A nelle ultime due settimane di apertura della finestra di calciomercato. L’obiettivo primario della Roma continua ad essere Chris Smalling, difensore del Manchester United che vorrebbe lasciare i ‘red devils’, ma fino ad ora non si è riusciti ad arrivare ad un accordo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sarebbero pronti ad un’ultima offerta per il difensore che ammonterebbe a due milioni per il prestito, 13 milioni per l’obbligo di riscatto ed uno di bonus, per un totale di 16 milioni di euro. Questa sarà l’ultima offerta della Roma prima di virare su altri possibili obiettivi. Nel frattempo sullo sfondo ad attendere continua ad esserci l’Inter, interessata anche lei al centrale inglese, che potrebbe sferrare un’offensiva. A breve dunque si scoprirà il futuro di Smalling quale sarà.

