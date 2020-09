Calciomercato Milan, Bakayoko rifiutato | I dettagli

Il Milan è sempre alla ricerca di un centrocampista, in particolare nel mirino c’è Tiémoué Bakayoko, finito anche nel mirino del Paris Saint-Germain.

Tiémoué Bakayoko poteva andare al Paris Saint-Germain già nel 2017, poi invece scelse di andare al Chelsea. L’avventura londinese non è stata per niente fortunata e infatti il prestito al Milan gli diede possibilità di riprendersi. Attualmente è fuori dai piani dei Blues, mentre Milan e PSG cercano un rinforzo a centrocampo.

Milan, Tuchel rifiuta Bakayoko

Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport.com‘, Thomas Tuchel non sarebbe molto contento se Leonardo ingaggiasse Bakayoko. Un affare che sarebbe ‘semplice’, perché si tratterebbe di un prestito. Ma al PSG il solo Leonardo è interessato a ingaggiarlo. Sia l’allenatore tedesco, sia il proprio staff, non sono entusiasmati all’idea di allenare l’ex Milan.

Un Milan che cerca un profilo da affiancare a Sandro Tonali e in questo senso il centrocampista francese può rappresentare una soluzione interessante. I rossoneri sono una pista calda e Bakayoko conosce già l’ambiente, visto che ci ha già giocato in passato. Una soluzione che potrebbe andar bene sia al club, sia al giocatore. Una cosa sembra sicura: Lampard non lo considera minimamente e le piste più calde per Bakayoko sono PSG e Milan.

