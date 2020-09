Calciomercato, assalto del PSG! Tutti i dettagli

Il Paris Saint-Germain continua a pensare a nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Così il club francese sarebbe sulle tracce del talentuoso centrocampista

Ancora pochi giorni, poi si chiuderà la sessione di calciomercato. Il Psg è sempre molto attivo per puntellare la rosa a disposizione di Tuchel in vista della prossima stagione. E così il club francese starebbe provando il tutto per tutto per l’ex Napoli.

Calciomercato, Jorginho nel mirino del PSG

Come svelato dal portale francese Telefoot il PSG starebbe preparando l’assalto decisivo al centrocampista italo-brasiliano, Jorginho, che potrebbe dire addio al Chelsea. Nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Juventus, che poi ha optato per altri obiettivi nella zona centrale di campo. Le sue caratteristiche si sposerebbero al meglio con la filosofia di gioco dello stesso tecnico della compagine francese. I prossimi giorni saranno decisivi per sbloccare la trattativa.

