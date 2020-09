Calciomercato Juventus, Khedira saluta | Rescissione a un passo

Da mesi sulla lista dei partenti, l’addio di Khedira alla Juventus è questione di ore. Importanti le dichiarazioni in merito del tecnico Pirlo.

Dopo il pareggio dell’Olimpico, per la Juventus di Andrea Pirlo è già tempo di pensare al prossimo match, in programma domenica sera contro il Napoli di Gattuso. La settimana di preparazione alla sfida contro i campani coincide con gli ultimi attesi giorni di calciomercato, con i bianconeri impegnati a risolvere le ultime questioni spinose.

Se tra gli obiettivi in entrata la dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare la fascia sinistra, in uscita il club piemontese appare intenzionata a sbrigare alcune situazioni intricate, su tutte la questione legata alla rescissione di Sami Khedira.

Calciomercato Juventus, Khedira a un passo dall’addio. Pirlo dice: “troveremo la soluzione migliore per entrambi”

Condizionato da continui infortuni, Sami Khedira non rientra nei progetti tattici di Andrea Pirlo. Il tedesco, in scadenza nel 2021, ha rifiutato numerose destinazioni proveniente da campionati minori, convinto di poter ancora competere ai massimi livelli in Europa.

Forte di un ingaggio da 6 milioni di euro, il centrocampista tedesco era pronto ad alzare un “muro” pur di onorare il suo contratto con i bianconeri. Negli ultimi giorni, il lavoro svolto dalla dirigenza juventina sembrerebbe però aver sbloccato la questione legata alla rescissione anticipata dell’ex Real Madrid.

Come dichiarato da Pirlo nel post partita di Roma, la società è vicina ad una risoluzione definitiva con Khedira: “Abbiamo parlato con Sami e stiamo valutando quale può essere la soluzione migliore e più congeniale per entrambe le parti”.

Secondo Matteo Caronni, giornalista vicino al mondo bianconero “Oggi dovrebbe essere finalmente il giorno della rescissione del contratto di Khedira con la Juventus“. Dopo cinque scudetti e oltre 145 presenze, si chiude così l’avventura di Sami Khedira con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

