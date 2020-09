Benevento-Inter, tegola per Conte | L’annuncio UFFICIALE

Benevento-Inter, brutte notizie per Antonio Conte: il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Nainggolan, l’annuncio UFFICIALE

Brutte notizie per Antonio Conte in vista del match di recupero contro il Benevento, in programma domani pomeriggio alle ore 18.00. Al Vigorito, il tecnico leccese dovrà fare a meno di Radja Nainggolan, colpito da una faringite e costretto a restare fuori dalla lista dei convocati per la sfida ai sanniti. Questo il comunicato ufficiale dell’Inter, apparso sui canali social del club: “@OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di una faringite #BeneventoInter #FCIM“.

