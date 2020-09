Calciomercato Inter e Milan, derby per l’attaccante del Real | Sfida a tre

Sfida a tre fra le big di Serie A per assicurarsi l’attaccante del Real Madrid. Zinedine Zidane lo ha sostanzialmente messo alla porta e alle Merengues sono arrivate le offerte di Inter, Milan e Roma.

La Roma, l’Inter e il Milan sono alla ricerca di un attaccante. Zinedine Zidane avrebbe detto sì alla cessione in prestito di Luka Jovic, attaccante che coi Blancos ha deluso la scorsa stagione. Tutte e tre le squadre sono molto interessate al giocatore, per motivi diversi. Jovic è stato convinto dall’allenatore francese a partire in prestito per crescere e le offerte dalla Serie A convincono l’attaccante.

Offerte da Roma, Inter e Milan per Jovic

Secondo quanto riferito da ‘AS.com‘, la Roma è la squadra in vantaggio per Luka Jovic. I giallorossi volevano già prendere Borja Mayoral, ma poi si è preferito puntare sull’ex Leverkusen. Tuttavia, il club di Friedkin vorrebbe che l’attaccante si riducesse l’ingaggio, attualmente di 4,5 milioni di euro. Anche l’Inter ha fatto un’offerta al Real Madrid, economicamente più consistente sia alle Merengues, sia a Jovic. I nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto di Lukaku e il serbo è un’occasione di mercato da sfruttare. Il Milan, invece, è ‘forte’ dell’operazione Brahim Diaz, da poco conclusa. Lo spagnolo ha anche segnato il primo gol in Serie A contro il Crotone domenica scorsa.

Anche il Manchester United è molto interessato a Jovic, ma è la squadra più defilata al momento, nonostante sia una destinazione gradita al giocatore. L’obiettivo del Real Madrid, in ogni caso, non è quello di cedere l’attaccante serbo al miglior offerente, ma alla squadra che gli garantisca più minuti.

