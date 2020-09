Calciomercato Lazio, UFFICIALE | Luis Alberto rinnova con i biancocelesti

Mancava solo l’ufficialità, arrivata direttamente sul sito web del club: Luis Alberto rinnova il suo contratto con la Lazio.

Ottima notizia in casa Lazio: il club capitolino ha comunicato ufficialmente il rinnovo di contratto per Luis Alberto. Il fantasista spagnolo, stella della squadra di Simone Inzaghi, continua la sua avventura nella capitale. Per il classe 92′, rinnovo fino al 2025.

Ecco il breve Comunicato apparso sul sito del club biancoceleste: “La S.S. Lazio rende noto di aver prolungato il contratto economico del calciatore Luis Alberto Romero Alconchel sino al 30 giugno 2025”.

Arrivato alla Lazio nel 2016, Luis Alberto ha collezionato 136 presenze mettendo a segno 26 reti con la maglia degli ‘Aquilotti’.

