Calciomercato Inter, Mourinho molla Skriniar | Alternativa pronta

Calciomercato Inter, Mourinho pronto a mollare Skriniar? Il Tottenham si sarebbe fiondato su Antonio Rudiger, la situazione

Attenzione a quelli che potrebbero essere i clamorosi colpi di scena, in questa ultima settimana di calciomercato. Secondo quanto rivelato dal media ‘Transferchanger”, il Tottenham sarebbe pronto a mollare Skriniar per gettarsi sul difensore del Chelsea, Antonio Rudiger. Il motivo? Mourinho si sarebbe stufato della lunga e dispendiosa trattativa che gli Spurs starebbero conducendo con l’Inter, per virare su un centrale già esperto in Premier League e a prezzo di saldo, vista l’esclusione ormai annunciata del tedesco dai piani tecnici di Lampard. I nerazzurri, dunque, potrebbero ritrovarsi con un nulla di fatto tra le mani ed un centrale ‘in più’ per la prossima stagione.

