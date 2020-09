Calciomercato Juventus, offerta per Luis Henrique | Il retroscena

Dalla Francia è stato svelato un retroscena di mercato che riguarda la Juventus e Luis Henrique, appena acquistato dall’Olympique Marsiglia.

La settimana scorsa l’Olympique Marsiglia ha ufficializzato l’acquisto di Luis Henrique dal Botafogo, per circa 12 milioni di euro. Il brasiliano classe ’01 era seguito anche da altri club. Uno su tutti, la Juventus, sempre molto attenta alla crescita dei giovani in ambito internazionale. La scorsa stagione, con la maglia del Botafogo, Luis Henrique ha giocato 18 partite, messo a segno 2 gol e siglato 4 assist in tutte le competizioni. Dalla Francia hanno confermato un retroscena riguardo la Juve e il brasiliano.

Juventus, retroscena su Luis Henrique

Secondo quanto riferito da ‘France Football‘, la Juventus era vicina a chiudere il trasferimento di Luis Henrique. Tuttavia, il club bianconero non è stato veloce nel chiudere l’operazione. C’era l’intenzione di acquistare e poi lasciar andare in prestito il giocatore, ma non è stata trovata in tempo una squadra che potesse garantirgli la giusta crescita. Il brasiliano, dunque, ha deciso di accettare la proposta del Marsiglia, tornato poi alla carica con una proposta da 12 milioni di euro per il Botafogo.

