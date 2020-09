Calciomercato Roma, Mayoral-Real | Zidane ha deciso

Calciomercato Roma, il Real Madrid ha deciso il futuro di Borja Mayoral: il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, non avrebbe avuto dubbi

Rientrato dal prestito al Levante, il centravanti scuola Real Madrid è pronto a prendersi il proprio spazio con la camiseta dei blancos. Secondo l’edizione odierna di ‘AS’, Zidane avrebbe deciso il da farsi per quanto riguarda il futuro di Borja Mayoral: sarà lui il vice-Benzema per il resto della stagione, lasciando Jovic fuori dalle rotazioni del tecnico francese. Una brutta ed una (potenziale) buona notizia per la Roma, che sul mercato cerca un centravanti e che da settimane era sulle orme dello stesso Mayoral. La sua inclusione nel progetto tecnico del Real Madrid, fornisce tuttavia un assist per tentare il colpaccio last-minute e provare a portare in giallorosso l’esubero Jovic. Incroci ed intrecci di calciomercato, che tengono ancora con il fiato sospeso i tifosi romanisti.

