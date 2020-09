Benevento-Inter, che turnover di Conte | La formazioni UFFICIALI

Benevento-Inter, Conte si affida al turnover in vista della gara contro i sanniti: le formazioni ufficiali per il recupero della prima giornata

Di nuovo in campo per il recupero della prima giornata di Serie A, l’Inter sarà ospite del Benevento nella gara delle 18.00. Antonio Conte si affida subito al turnover per fronteggiare l’amico-nemico Inzaghi, in quella che sarà una gara tutt’altro che semplice per i nerazzurri. Va invece sul sicuro il tecnico dei sanniti, che ha confermato quasi in toto la formazione che ha sbancato Marassi nell’esordio stagionale.

Benevento (4-3-2-1): Montipó; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; R.Insigne, Caprari; Moncini. All. Filippo Inzaghi.

Inter (3-5-2): Handanovic; de Vrij, Skriniar, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Sensi, Young; Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte.

