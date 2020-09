Calciomercato Juventus, occhi sulla Premier | Due obiettivi nel mirino

Calciomercato Juventus, Paratici studia in vista degli ultimi colpi: messi nel mirino due colpi in Premier League, la situazione

Pochi giorni alla conclusione del calciomercato, ma il DS bianconero Fabio Paratici si tiene pronto a colpire. La Juventus è ancora alla ricerca di due tasselli da aggiungere all’organico del neo-tecnico Andrea Pirlo, precisamente in difesa ed in attacco. Occhi, dunque, in Premier League, come spiega il portale ‘Fichajes.com’: i bianconeri continuano a tenere nel mirino Emerson Palmieri e Moise Kean, rispettivamente in uscita da Chelsea ed Everton. Due occasioni di mercato che Paratici si appresta a cogliere, cercando di rinforzare la rosa juventina con un doppio affare last minute.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, offerta per Luis Henrique | Il retroscena

Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo | Va in Premier: le cifre