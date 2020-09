Calciomercato Milan, Pioli saluta il giocatore | Cessione confermata

Stefano Pioli in conferenza stampa ha salutato il giocatore oramai in uscita dal Milan.

Conferenza stampa per Stefano Pioli alla vigilia dell’impegno di Europa League. Il tecnico ne ha approfittato per parlare anche di calciomercato in uscita, con uno dei suoi giocatori prossimi a salutare Milano per una nuova avventura.

Calciomercato Milan, Paqueta oramai prossimo alla cessione

Lucas Paqueta, infatti, andrà all’Olympique Lione, salutando il Milan e la maglia rossonera: “Lo ringrazio, è stato un ottimo professionista, non ha mai fatto mancare la sua professionalità e disponibilità. Gli dico di credere al massimo nelle sue qualità, rimane un giocatore importante” ha detto il tecnico, che di fatto saluta definitivamente il brasiliano. Pagato 38 milioni a ottobre 2018, ora il giocatore viene ceduto per 20 milioni: un tesoretto che aiuterà il Milan a tornare sul mercato per un difensore o per l’ultimo assalto a Chiesa.

