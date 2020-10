Calciomercato Juventus, domenica sarà addio | Affare fatto

Negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta per la Juventus. Pronto l’assalto decisivo al talento della Serie A

Saranno giorni davvero importanti in casa Juventus. Il club bianconero starebbe valutando la possibilità di un nuovo acquisto decisivo per Andrea Pirlo. Già nel mirino da tempo, ora potrebbe esserci l’offensiva definitiva entro gli ultimi giorni di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Milik vola all’estero | Sfida fra top club

Calciomercato Juventus, assalto definitivo a Chiesa

Come svelato dall’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, per Federico Chiesa potrebbe essere l’ultima partita con la Fiorentina contro la Sampdoria. Ci sarebbe già un accordo tra Juventus e lo stesso club viola sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto che diventa obbligo con un’operazione finale che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro. Per l’esterno viola contratto quinquennale da 5 milioni a stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, idea clamorosa | Nuovo scambio col Barcellona!

Inoltre, tutto dipenderà anche dalla cessione di Douglas Costa, pronto a dire addio al club bianconero dopo diverse stagioni a Torino. Per il talentuoso esterno brasiliano ci sarebbero diversi club della Premier League, e non solo.

Proprio nelle ultime ore di mercato potrebbe esserci novità importanti per il nuovo acquisto della Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, obiettivo terzino | Scambio ‘due per uno’ in Spagna

Calciomercato Juventus, nuovo ‘mal di pancia’ | Rispunta il Barcellona