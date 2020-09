Calciomercato Juventus, obiettivo terzino | Scambio ‘due per uno’ in Spagna

Pirlo vuole un laterale mancino considerati i guai fisici di Alex Sandro. In questi ultimissimi giorni di calciomercato la Juventus potrebbe tentare uno scambio con una big della Liga spagnola

Juventus attesa protagonista di questi ultimi, anzi ultimissimi giorni di calciomercato. Gli affari in entrata sono ovviamente vincolati a quelli in uscita, specialmente in difesa. A tal proposito, da qui al 5 ottobre, Paratici proverà a piazzare sia Rugani che De Sciglio, valutati rispettivamente 15 e 12 milioni di euro. Su entrambi risultano esserci diversi club stranieri, soprattutto inglesi e spagnoli. L’interesse dalla Liga è ‘marchiato’ Valencia, società con la quale i rapporti sono eccellenti.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, pericolo stop al campionato | Le parole di Spadafora

Calciomercato Juventus, idea scambio col Valencia: i dettagli

Con il centrale e il terzino ex Milan, il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe in extremis o quasi ‘architettare’ uno maxi scambio che regalerebbe ad Andrea Pirlo un nuovo laterale sinistro. Tale rinforzo è richiesto a gran voce, e fin dall’inizio della sua avventura sulla panchina juventina, dal tecnico bresciano. Questo perché Alex Sandro ha spesso problemi di natura fisica, e più in generale convince poco il Campione del Mondo 2006. Nel dettaglio: la Juve può offrire ai ‘Pipistrelli’ i cartellini di Rugani e De Sciglio, valutati in coppia sui 27 milioni di euro, in cambio di Jose Gaya, 25enne terzino mancino nativo di Pedreguer da tempo sul taccuino dei dirigenti de ‘La Vecchia Signora’.

Gli spagnoli potrebbero fare resistenza in principio, ma poi – data la situazione economica tutt’altro che brillante – valutare positivamente l’affare che li consentirebbe di realizzare una plusvalenza importante, considerato che il classe ’95 è cresciuto al Valencia (del quale ora è anche capitano) e dunque ha impatto zero sul bilancio. Senza contare che lo stesso Gaya spingerebbe subito per la sua cessione nella squadra di Cristiano Ronaldo, dove la sua carriera compierebbe un significativo salto di qualità

‘Regista’ dell’o scambio ‘due per uno’ può essere l’agente del fuoriclasse portoghese, Jorge Mendes, ‘legatissimo’ (purtroppo, sottolineno molti tifosi di) al boss del club valenziano Peter Lim.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, offerta per Luis Henrique | Il retroscena

Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo | Va in Premier: le cifre