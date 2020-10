Calciomercato Juventus, Paratici lo osserva | E’ il piano B a Chiesa

Calciomercato Juventus, Paratici lo osserva e lo tiene in caldo: sarebbe il primo nome come piano B a Federico Chiesa

Ultimi giorni di calciomercato che si preannunciano caldissimi, soprattutto in casa Juventus. I bianconeri hanno messo nel mirino Federico Chiesa, nella speranza di portarlo alla Continassa entro il termine della sessione. Trattare con la Fiorentina, però, non è mai facile e Pirlo chiede un esterno con quelle caratteristiche da aggiungere al proprio organico. Ragion per cui, il DS Paratici starebbe pensando ad un profilo simile al toscano, come possibile Piano B last-minute. Il nome sembrerebbe essere quello di Riccardo Orsolini, ala destra del Bologna che alla Juventus è già passato, ma solo di striscio.

Calciomercato Juventus, occhio al ritorno di Orsolini: è il piano B a Chiesa

Dopo un’annata da assoluto protagonista in Emilia-Romagna, Riccardo Orsolini potrebbe tornare alla Juventus, e stavolta fare il suo ingresso dalla porta principale. Paratici lo starebbe osservando e monitorando come possibile alternativa a Federico Chiesa, in quella che diventerebbe una sorta di contro-operazione con il Bologna. D’altronde, il rapporto tra il classe ’97 italiano e il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic, non sembra essere mai decollato. E dinanzi alla giusta offerta, Orsolini potrebbe lasciare Bologna per i bianconeri. Soprattutto, se la Juventus dovesse ‘restituire’ quel Frabotta, che con Pirlo sta già dimostrando di essere all’altezza della Serie A.

