Calciomercato Juventus, ‘sgarbo’ di Mendes | Sfuma il terzino

La situazione sulle fasce della Juventus non è ancora ben definita. I bianconeri hanno nel mirino diversi giocatori, anche se il super-agente Jorge Mendes potrebbe mandare in fumo una delle trattative.

Tegola per il Real Madrid in vista dell’Inter. I Galacticos hanno confermato l’infortunio al ginocchio per Dani Carvajal, terzino destro. Come spiegato nel comunicato, la “situazione è in fase di evoluzione”. Dunque, a pochi giorni dalla fine del mercato, il Real potrebbe tornare sul mercato per sostituire lo spagnolo che ne avrà per almeno due mesi. A tal proposito, Jorge Mendes potrebbe proporre un calciatore nel mirino della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea a sorpresa sulla fascia | Scambio per Rugani

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tentativo disperato del PSG | Offerto un big

Juventus, Mendes offre Bellerin al Real Madrid

Non si conoscono ancora di preciso i tempi di recupero di Dani Carvajal, dunque il Real Madrid potrebbe andare a operare sul mercato. Jorge Mendes, con il quale i rapporti sono più che positivi, avrebbe proposto il cartellino di Hector Bellerin. Il terzino destro è in uscita dall’Arsenal ed è finito anche nel mirino della Juventus.

Sulla fascia destra, il club bianconero sta valutando attentamente l’ipotesi di acquistare un terzino, visto che Mattia De Sciglio è in uscita. Ma con l’infortunio di Carvajal, i piani potrebbero complicarsi. Il costo di Bellerin si aggira intorno ai 20-25 milioni: lo spagnolo negli anni è stato una colonna dei Gunners (nonostante sia un classe ’95) e ha il contratto in scadenza nel 2023.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro | Intreccio con la Juventus

Calciomercato Milan, colpo in scadenza | Offerto ai rossoneri: i dettagli