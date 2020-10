Coronavirus, altri tre casi in Serie A | Il comunicato UFFICIALE

Cresce il numero di positivi al Coronavirus all’interno del Genoa, che ha annunciato altri tre casi: il comunicato ufficiale

Non si placa il focolaio di Coronavirus scoppiato all’interno del Genoa. Dopo i 14 casi di positività al Covid-19 emerse al seguito della sfida del ‘San Paolo’ contro il Napoli, il club ligure ha trovato altri tre positivi fra i propri tesserati. La notizia è stata comunicata in maniera ufficiale dal Genoa sul proprio sito, al seguito dell’ultimo ciclo di tamponi effettuato dalla squadra e dallo staff.

Coronavirus, UFFICIALE | Altri tre positivi nel Genoa

Il club ligure, tramite una nota ufficiale diramata sul proprio sito, ha comunicato che sono state riscontrate altre tre positività al Coronavirus fra i propri tesserati. “Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì”. Al momento, quindi, sono 19 i positivi all’interno del club rossoblù.

