Calciomercato Inter, fuori da lista Uefa e addio a gennaio | I dettagli

Cessione rimandata a gennaio e così Conte non lo inserirà nella lista Uefa: tutti i dettagli per la situazione per il calciatore nerazzurro

L’Inter è stata una delle protagonista della sessione di calciomercato con colpi davvero interessanti. Nelle ultime ore, però, sono saltate diverse cessioni eccellenti come quella di Vecino e Nainggolan.

Calciomercato Inter, Vecino fuori dalla lista Uefa

Ad un passo dal Napoli, Matias Vecino dirà addio a gennaio con Antonio Conte che non lo inserirà così nella lista Uefa visto che è infortunato e tornerà a disposizione soltanto a novembre. Alla fine la società partenopea ha deciso di virare su un altro obiettivo di mercato prelevando in prestito dal Chelsea Bakayoko.

Radja Nainggolan (Getty Images)Inoltre, nella lista Uefa ci sarà Radja Nainggolan, vicinissimo al suo ritorno al Cagliari, sfumato proprio nelle ultimissime ore. Invece, non ci sarà anche Padelli visto che in lista B ci sarà Filip Stankovic.

