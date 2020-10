Calciomercato Juventus, De Sciglio al Lione | Niente scambio in Serie A

Salta lo scambio tra Roma e Juventus dopo l’ok di De Sciglio al Lione.

Il prestito secco di De Sciglio al Lione risolve uno dei casi spinosi di quest’estate di calciomercato per la Juventus. L’ex Milan non rientrava più nei piani di Andrea Pirlo e ha lasciato la Serie A per una nuova esperienza all’estero, nello stesso campionato di Florenzi. L’ex Roma ha infatti raggiunto il Paris-Saint Germain pochi mesi fa e proprio in casa giallorossa sarebbe potuto andare De Sciglio.

Calciomercato Juventus, De Sciglio al Lione fa saltare lo scambio

La Juventus e la Roma, infatti, avevano provato a imbastire uno scambio di prestiti, con possibilità di diritto di riscatto per entrambe le parti: alla Roma il cartellino di De Sciglio, che avrebbe compiuto lo stesso percorso dell’ex compagno di squadra Spinazzola, che dal bianconero ha indossato il giallorosso dalla scorsa stagione a oggi, e alla Juventus quello di Cristante, un elemento utile per il centrocampo di Pirlo e soprattutto di prospettiva. L’ex Atalanta, però, a questo punto non raggiungerà la Vecchia Signora, con lo scambio che salta definitivamente dopo il via libera di De Sciglio al Lione.

