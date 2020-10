Calciomercato Juventus, Pirlo insiste | Bomber low cost a gennaio

Per l’attacco della Juventus a gennaio può spuntare un ritorno di fiamma: la coperta resta coperta e serve acquistare.

La coperta della Juventus in attacco continua a essere corta, nonostante l’arrivo di Alvaro Morata e poi di Federico Chiesa, che però agirà da esterno di centrocampo, più arretrato rispetto all’assetto tattico offensivo dei bianconeri. Per questo a gennaio Andrea Pirlo potrebbe aver bisogno di far tornare sul mercato la propria dirigenza, per un nuovo colpo.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma in attacco

Resta quindi vivo l’interesse per Oliver Giroud, accostato già diverse volte nel corso dell’estate alla Juventus, soprattutto nei primi giorni di settembre, quando la querelle bianconera ha tenuto banco con i nomi di Suarez, Dzeko e lo stesso Giroud. L’attaccante francese è in scadenza di contratto nel 2021 con il Chelsea e la società londinese potrebbe accettare di discutere a cifre ribassate la cessione del giocatore, che quindi in inverno, a risultati noti per la Champions League e per il campionato, potrebbe andare a rinforzare la faretra di Pirlo in attacco.

Un colpo low cost che non dispiacerebbe a Paratici, che quest’anno, per necessità condivise non solo in Italia ma anche all’estero, ha dovuto operare con un budget molto ristretto, lavorando molto sui prestiti e sui rinvii dei pagamenti alla prossima stagione se non addirittura a due dopo.

