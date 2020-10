Calciomercato, sorpresa in Serie A | Juventus e Inter a caccia dell’affare

Juventus e Inter seguono con attenzione le prestazioni di una delle sorprese degli ultimi mesi in Serie A. Calciatore nel mirino

Arrivato come un elemento giovane e possibile sorpresa, Roger Ibanez è riuscito a conquistare la fiducia della Roma e del suo tecnico Paulo Fonseca grazie a prestazioni ottime da quel 24 giugno, quando si è ritrovato in campo a difendere i colori giallorossi in Serie A per la prima volta.

Calciomercato Juventus e Inter, nel mirino per la difesa può esserci Ibanez

In questi mesi Ibanez ha dimostrato di essere un difensore affidabile nella difesa a tre in Serie A e su di lui potrebbero esserci degli interessamenti importanti nei prossimi mesi. Il difensore, infatti, potrebbe attirare soprattutto le attenzioni di Juventus e Inter visto che sia Andrea Pirlo che Antonio Conte sono schierati a tre dietro.

Le qualità di Ibanez potrebbero rappresentare sicuramente un valore aggiunto anche nelle compagini che ad oggi ambiscono a vincere lo scudetto.

