Serie A, caos Juventus-Napoli | Spunta la data in caso di rinvio

Non c’è ancora una soluzione per il caso Juventus-Napoli ma spunta l’unica data disponibile per recuperare la sfida in caso di rinvio

Sono state ore movimentate per il calcio italiano per il caso Juventus–Napoli. La gara non si è giocata poiché i partenopei non si sono presentati a Torino a causa delle positività di Zielinski ed Elmas che hanno portato l’ASL a bloccare la partenza della squadra proprio all’ultimo momento.

Juventus-Napoli, il recupero potrebbe avvenire il 13 gennaio

Ora ci sono tanti dubbi su come finirà la vicenda, è possibile che il giudice sportivo dia il 3-0 a tavolino a favore della Juventus ma successivamente ci sarà il ricorso del Napoli. Qualora si dovesse decidere per il rinvio, ci sarebbe probabilmente solo una soluzione per recuperare il match.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, il match tra Juventus e Napoli si potrebbe disputare solamente il 13 gennaio, a quattro giorni dalla sfida tra Inter e Juventus e otto dalla Supercoppa Italiana che si disputerà proprio tra le due squadre.

Questo perché entrambe le compagini sono ricche di impegni tra campionato e coppe e dunque potrebbero sfidarsi solamente a gennaio.

