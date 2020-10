Calciomercato Juventus, Chiesa in arrivo | Addio a fine stagione per Ronaldo

La Juventus è sempre più vicina ad ufficializzare il colpo Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale italiana potrebbe ‘liberare’ al termine della stagione Cristiano Ronaldo

Federico Chiesa sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno viola svolgerà le visite mediche con il club bianconero nelle prossime ore: ultimo giorno di calciomercato davvero frenetico in Serie A. Così l’arrivo del giocatore della Nazionale italiana potrebbe anche ‘liberare’ il campione portoghese Cristiano Ronaldo, alla terza stagione a Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘sgarbo’ al Milan | Proposta last minute!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cessione vicina | Colpo top per l’erede!

Calciomercato Juventus, Ronaldo verso l’addio

Alla sua terza stagione in bianconero Cristiano Ronaldo potrebbe anche pensare di andare via al termine dell’anno, come ha svelato a Sky Sport anche il giornalista Paolo Condò. Il campione portoghese vorrebbe vincere la Champions League con la compagine torinese, ma l’impresa è più ardua rispetto al Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte esulta | Via libera al super colpo!

L’arrivo di Chiesa potrebbe far rivedere tutti i piani alla dirigenza bianconera. Tutto sarà rinviato al termine della stagione, iniziata nel migliore dei modi per la squadra guidata da Andrea Pirlo. L’entusiasmo è alle stelle nonostante l’emergenza Coronavirus, sempre presente anche in Italia.

I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere con certezza i piani della compagine bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio in Premier | Ok di Conte, no di Brozovic

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sfumano Juventus e Inter | Parte in prestito