Calciomercato Inter, cessione vicina | Colpo top per l’erede!

Il calciomercato dell’Inter, a poche ore dalla chiusura della sessione estiva, entra nel vivo: addio vicino, ecco il sostituto per Conte

Quattro giorni alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo e l’Inter di Conte può portare nella Milano nerazzurra un nuovo big. Vicina la cessione del difensore di Conte che può quindi aprire le porte della società di Zhang al colpo dalla Premier League: i dettagli.

Calciomercato Inter, addio in difesa: erede dalla Premier

Una conferma che arriva direttamente dal ds dell’Inter Piero Ausilio. Henrique Dalbert, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sarebbe ad un passo dall’addio. Dopo il prestito poco fortunato alla Fiorentina, per il terzino si riaprono le porte della Ligue 1: c’è il Rennes.

A sostituire Dalbert dovrebbe essere Marcos Alonso, nome in pole per accontentare le richieste di mister Conte e accostato anche alla Juventus. La pista che conduce allo spagnolo in forza al Chelsea può scaldarsi nelle prossime ore.

Conte ci spera, Marcos Alonso per la corsia mancina della squadra nerazzurra.

