Calciomercato Inter, offerta shock | Beffa per Conte

A una settimana dalla fine del mercato l’Inter vuole chiudere con il colpo Kante. Dall’Inghilterra però non arrivano notizie confortanti

È partita l’ultima settimana di calciomercato e l’Inter deve ancora lavorare per risolvere alcune questioni sia in uscita che in entrata. La rosa a disposizione di Antonio Conte è sicuramente di livello e al momento ci sono tantissime alternative valide che potrebbero dare una mano durante le varie gare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus-Morata: furia Ronaldo | I dettagli

La prova è arrivata già sabato scorso contro la Fiorentina, con i viola che hanno trovato il vantaggio per ben due volte ma gli inserimenti di giocatori di qualità dalla panchina hanno fatto la differenza e hanno permesso ai nerazzurri di ribaltare il risultato e vincere nei minuti finali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: Juventus-Milan, intreccio portieri | Tutto parte da Londra

Calciomercato Inter, Kante si allontana: il Manchester United prepara l’offerta

In ogni caso l’Inter non vuole fermarsi e ha in mente ancora un ultimo colpo importantissimo da attuare se dovessero esserci delle cessioni. Si parla da ormai diverso tempo di N’Golo Kante, che piace ad Antonio Conte visto che l’ha già allenato in passato sulla panchina del Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione Di Maria | I dettagli

Dall’Inghilterra però parlano di una possibile beffa dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da FourFourTwo, infatti, il Manchester United sarebbe pronto a presentare un’offerta shock per Kante, al quale però richiederebbero di abbassarsi lo stipendio attuale.

Qualora il Chelsea dovesse accettare, dunque, l’Inter perderebbe di vista il suo obiettivo e a quel punto si ritroverebbe spiazzata a una settimana dalla fine del calciomercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, retroscena Dzeko | L’annuncio di Paratici

Calciomercato Juventus, non tramonta la pista Cavani | Le ultime