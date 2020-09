Calciomercato, Juventus-Morata: furia Ronaldo | I dettagli

Alvaro Morata, ultimo colpo di mercato della Juventus, manda su tutte le furie Cristiano Ronaldo: ecco cosa sta accadendo

Sono ore delicate in casa Juventus, dopo il pari acciuffato all’ultimo minuto contro la Roma. Il mezzo passo falso nel posticipo della seconda giornata di campionato lascia l’amaro in bocca alla squadra di Pirlo che deve fare anche i conti con il ‘malumore’ di Cristiano Ronaldo. In attesa degli ultimi colpi di calciomercato, nel mirino del portoghese c’è Alvaro Morata: ecco perchè.

Calciomercato Juventus, ‘delusione’ Ronaldo: Morata nel mirino

Ancora a segno, ancora decisivo. Cristiano Ronaldo riprende da dove aveva lasciato e regala un insperato pari ai bianconeri, nel big match contro la Roma. Incisività che è mancata, invece, ad Alvaro Morata che, partito dal 1′, ha deluso le aspettative. Stando a quanto riferito da ‘Don Balon’, l’asso portoghese sarebbe deluso e contrariato dall’opaca prestazione dello spagnolo, apparso impreciso e spaesato contro i giallorossi.

Gran parte della ‘colpa’ della brutta prestazione bianconera viene attribuita proprio a Morata, con lo stesso CR7 che si sarebbe aspettato un impatto assai diverso dalla punta ex Real. In caso di bacheca vuota il portoghese lascerà la società bianconera e Morata, da quanto visto, non può prelevare la scomoda e pesante eredità di Cristiano.

Lo spagnolo è chiamato dunque ad un’immediata risposta sul campo, per la Juventus e per Ronaldo.

