Calciomercato Juventus, occasione Di Maria | I dettagli

La Juventus è alla ricerca di un calciatore di caratura internazionale, che completi l’attacco dopo l’arrivo di Morata. Possibile un acquisto top per Andrea Pirlo, ovvero Angel Di Maria.

Il mercato della Juventus non è ancora terminato, nonostante l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Andrea Pirlo sarebbe alla ricerca di un altro profilo internazionale per completare il reparto avanzato. Sono tanti i nomi che la dirigenza bianconera sta valutando, visto che Federico Bernardeschi e Douglas Costa sono finiti nella lista dei cedibili. Uno di questi potrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain.

Juventus, si pensa a Di Maria per l’attacco

Angel Di Maria, attaccante del Paris Saint-Germain, ai microfoni di ESPN ha espresso i suoi dubbi riguardo il rinnovo del contratto: “Il PSG vorrebbe che rinnovassi, ma non so cosa farò. Mi piacerebbe giocare per il Rosario Central, ma in Argentina c’è molto da fare e c’è insicurezza. Io penso alla mia famiglia, che sono la cosa più cara che ho. Non ho ancora preso una decisione definitiva”. Non è escluso che El Fideo decida di restare in Europa, vista la situazione in Argentina e il probabile desiderio di cambiare aria dopo cinque anni al PSG.

La Juve potrebbe approfittarne, perché il contratto attuale di Di Maria scadrà nel 2021 e rappresenterebbe una possibilità allettante per completare il reparto. Più defilato invece il Milan, che penserebbe all’argentino in ottica Champions.

