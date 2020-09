Calciomercato Juventus, sfuma Aouar | Uno svizzero per Pirlo

Il calciomercato bianconero vede lontanissimo l’approdo di Aouar dal Lione: pista a sorpresa, centrocampista svizzero per la mediana della Juventus

Un obiettivo seguito ormai da mesi ma che parrebbe destinato a sfumare definitivamente. Houssem Aouar non è mai stato tanto lontano dalla Juventus che, a questo punto, potrebbe approfittare per affondare un altro colpo in mediana. Il talento del Lione può quindi favorire un altro rinforzo per il centrocampo di Pirlo nel calciomercato estivo: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ dalla Premier: i dettagli

Prosegue la trattativa tra Arsenal e Lione per l’approdo di Houssem Aouar alla corte di Arteta. Nonostante le smentite del patron Aulas, secondo ‘RMC’ i ‘Gunners’ avrebbero alzato l’offerta a 38 milioni di euro per il talentuoso centrocampista. La prima proposta da 35 milioni è stata rifiutata dal club transalpino, che punterebbe ad almeno 50 milioni.

Il giocatore classe ’98, secondo ‘Telefoot’, ha già trovato un accordo con l’Arsenal ed è destinato a salutare nelle prossime ore. La Juventus, sfumata la pista Aouar, potrebbe riaffacciarsi per Granit Xhaka. Il talento svizzero con l’approdo di Aouar rischia di giocare meno ed è per questo che Paratici potrebbe approfittarne per regalarlo a Pirlo.

Situazione dunque in divenire, Xhaka, accostato già ad Inter e Milan, può essere il colpo a sorpresa per la mediana bianconera: lo svizzero può diventare un obiettivo concreto della Juventus.

