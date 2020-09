Calciomercato, Inter e Juventus beffate | Affare in chiusura!

Sta per sfumare il top player seguito negli ultimi giorni da Inter e Juventus: contatti in corso con la big, chiusura vicina

Novità importanti per quanto riguarda uno degli obiettivi di calciomercato di Inter e Juventus. Il top player è sempre più lontano dalle big italiane ed è pronto ad accasarsi in Spagna. Contatti in corso: accordo ad un passo, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter e Juventus, sfuma il top player: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Barcellona avrebbe messo la freccia e superato Juventus ed Inter nella corsa ad Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, in uscita dal Chelsea, è stato accostato nelle ultime ore alle due big italiane.

Il club di Bartomeu, chiuso il colpo Dest, è ad un passo dall’ex Roma. Trattativa in corso con i ‘Blues’: il Barcellona è pronto a chiudere per il difensore 27enne in prestito con diritto di riscatto nell’estate 2021.

Lontanissimo dunque il ritorno in Italia per il difensore che ha vestito la maglia della Roma dal 2015 al 2017.

