Calciomercato, rompe col Real Madrid | Juventus sul ‘gioiellino’

Dalla Spagna arriva la notizia: è rottura tra il centrocampista ed il Real Madrid. Ecco che potrebbe inserirsi decisa la Juventus

La scorsa stagione si è rivelato uno dei calciatori più importanti per la rosa del Real Madrid, arrivando perfino ad essere un titolare di Zinedine Zidane. Oggi però sembra che il rapporto tra il club della capitale spagnola ed il centrocampista, Federico Valverde, si stia deteriorando. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, infatti, il calciatore sarebbe insoddisfatto del trattamento ricevuto dai galacticos. L’uruguaiano sarebbe infatti in attesa di rinnovo contrattuale con adeguamento, ma sarebbe deluso dal fatto di non aver ricevuto ancora alcuna telefonata dal club in tale direzione. Insomma, si aspettava una ricompensa da parte di Florentino Perez per il lavoro svolto sul campo nella scorsa stagione. Ora che il suo posto da titolare è anche in bilico, poi, la sua permanenza a Madrid è ancora più in dubbio.

Valverde, addio Real: ipotesi Juventus

Nella prima uscita stagionale dei blancos, infatti, Valverde non ha giocato da titolare come si sarebbe aspettato. Se nei prossimi giorni non dovesse arrivare la tanto attesa convocazione per il rinnovo da parte del club, il calciatore potrebbe seriamente pensare ad un addio. Potrebbe pertanto approfittarne un club come la Juventus, sempre attenta a cogliere le più grandi occasioni che il mercato può offrire. Il ventiduenne uruguaiano rappresenterebbe un rinforzo di spessore per il nuovo corso di Andrea Pirlo, al quale farebbe comodo un nuovo centrocampista di livello dopo le perdite di grandi campioni quali Pjanic e Matuidi.

Quel che è sicuro, è che in caso di addio saranno in molti i club a fiondarsi sul talento classe 1998 dei madrileni. I bianconeri dovrebbero dunque buttarsi nella mischia con un’adeguata e convincente offerta per il calciatore.

