Calciomercato Milan, occasione da Barcellona | Koeman lo scarica!

Il Milan potrebbe concludere un affare last minute per rinforzare la rosa di Pioli: il Barcellona è pronto a cederlo

Sono ore calde per il calciomercato rossonero che, prima della data di chiusura della sessione estiva fissata al 5 ottobre, può riservare ancora alcune sorprese. Una di queste, in casa Milan, può arrivare direttamente da Barcellona: Koeman scarica il talento blaugrana, Maldini può tornare alla carica per portarlo in Serie A.

Calciomercato, Milan-Barcellona: c’è il ritorno di fiamma

Stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, prosegue l’epurazione in casa Barcellona. Diversi i tagli richiesti da Koeman che, dopo Suarez e Semedo, punta a rivoluzionare la rosa dei blaugrana. In tal senso, tra i nomi in uscita torna con prepotenza quello di un ex obiettivo rossonero. Carles Alena, talentuoso centrocampista classe 1998 reduce dal prestito con il Betis.

Il 22enne saluterà la Catalogna e potrebbe rappresentare un’opzione a costi contenuti per la mediana del Milan di Pioli. Non è da escludere che si possa tornare a trattare sulla base di un prestito annuale, vista la scadenza di Alena con il Barcellona fissata al 30 giugno 2022.

Situazione dunque in divenire, Maldini può tornare alla carica per Carles Alena: il Barcellona ha scaricato il gioiello spagnolo.

