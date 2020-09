Calciomercato, scambio Juventus-Milan | Trovato l’accordo!

Milan e Juventus sono pronte a mettere nero su bianco uno scambio a sorpresa: c’è l’accordo, ecco cosa manca per chiudere

Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero regalare novità importanti in Serie A. Juventus e Milan starebbero lavorando ad uno scambio che aiuterebbe Pirlo e Pioli a completare la r0sa per la stagione appena iniziata. C’è l’accordo tra le parti: ecco cosa manca per concludere lo scambio sull’asse Torino-Milano.

Calciomercato Milan, sì allo scambio con la Juventus: i dettagli

Un’idea coltivata nelle ultime settimane e che sarebbe sempre più vicina a concretizzarsi. Il Milan, vista l’emergenza in difesa con Musacchio e Romagnoli indisponibili da tempo, cerca un nuovo centrale. Complicata e costosa la pista Milenkovic, il nome caldo è quello di Daniele Rugani in uscita dalla Juventus.

L’ex Empoli sarebbe l’oggetto di uno scambio sull’asse Milano-Torino, con Rafael Leao pronto a salutare Milanello e a trasferirsi alla corte di Pirlo. Uno scambio di prestiti che accontenterebbe i club, intenti a colmare le ultime lacune prima della fine del mercato, e per il quale sarebbe già stato trovato un principio d’accordo.

Per la buona riuscita della trattativa, Paratici dovrà trovare un sostituto di Rugani, in prestito, nei prossimi giorni. Situazione dunque in divenire: Juventus e Milan al tavolo delle trattative, lo scambio Rugani-Leao può tramutarsi in realtà.

