Calciomercato Juventus, nuovo addio | C’è ancora il Barcellona

Calciomercato Juventus, a breve ci sarà un nuovo addio tra i bianconeri: per il giocatore, spunta l’ipotesi Barcellona

Ultimi giorni di calciomercato molto importanti per la Juventus, che intende ancora concretizzare diverse operazioni in entrata e in uscita. I bianconeri proveranno sicuramente a prendere un’altra punta e magari un paio di rinforzi sulle fasce difensive e offensive. In uscita, ci sono stati già diversi addii, ma non è finita qui e altri ce ne saranno nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, gratis dalla Juventus! I dettagli

Calciomercato Juventus, Khedira lascia e pensa al Barcellona

Il prossimo a salutare dovrebbe essere Khedira, per il quale l’accordo per la rescissione del contratto è ormai in dirittura d’arrivo. Lunedì dovrebbe essere la giornata buona, dopodiché il tedesco cercherà una nuova sistemazione. Le pretendenti non mancano, adesso spunta anche il Barcellona. Proprio con i catalani la Juve ha spesso incrociato i propri destini in questa sessione di mercato. Secondo ‘Defensa Central’, Koeman sarebbe molto interessato all’ex Real Madrid. L’olandese lo avrebbe identificato come il rinforzo ideale per potenziare a livello muscolare il centrocampo, senza perdere in qualità. Occhio però alle pretendenti in Inghilterra, con le quotazioni del Wolverhampton che salgono.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Paratici ci prova | Che sgarbo a Bielsa

Calciomercato, la Juventus lo ha già salutato | Le big d’Europa si sfidano