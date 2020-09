Calciomercato Juventus, Paratici ci prova | Che sgarbo a Bielsa

Calciomercato Juventus, Paratici prova il colpo last minute e prova a dar fastidio al Leed per De Paul: l’indiscrezione di ‘Todofichajes.com’

Le vie del Signore sono infinite, così come le occasioni che possono generarsi nella settimana finale di mercato. La Juventus lo sa e per questo sarebbe pronta a preparare lo ‘scherzetto’ a Marcelo Bielsa, che già pregusta il colpo ad effetto per il suo nuovo Leeds. Secondo il portale ‘Todofichajes.com’, il DS bianconero Fabio Paratici starebbe provando ad inserirsi nell’affare Rodrigo De Paul, soffiando l’argentino al club inglese per portarlo alla corte di Andrea Pirlo. L’Udinese chiede 30-35 milioni di euro per il suo cartellino, ma i rapporti storicamente ottimi con la Juventus potrebbero favorire le trattative, a scapito del ‘Loco’ e del suo Leeds.

