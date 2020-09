Calciomercato, sfuma un obiettivo dei club di Serie A | Scatto del Benfica!

Milan, Roma e Napoli sono solamente alcuni dei club che seguono il difensore spagnolo, ma l’obiettivo potrebbe sfumare: scatto del Benfica

In questa strana sessione di mercato, riuscire a trovare dei rinforzi abbordabili è un’impresa ardua. Tutti i club di Serie A, nonostante le difficoltà, stanno provando a migliorare le proprie rose in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi di diverse società italiana, tra cui Milan, Napoli e Roma, potrebbe prendere una direzione differente: dalla Spagna rivelano come il Benfica abbia fatto degli importanti passi avanti per il centrale nelle ultime ore.

Calciomercato Serie A, rischia di sfumare Nacho Fernandez | Il Benfica anticipa tutti!

Come rivelato da ‘Todofichajes.net’, il Benfica sembra essere pronto a dare la stretta decisiva per Nacho Fernandez. Il centrale spagnolo è in uscita dal Real Madrid e rappresenta una possibile occasione per molti club di Serie A. Non è una novità, infatti, che Milan, Roma e Napoli stiano tenendo il suo profilo in caldo per gli ultimi giorni di mercato: una soluzione paracadute qualora non dovessero riuscire a mettere le mani su difensore. Nacho Fernandez è un usato sicuro, capace di fornire maggiori sicurezze rispetto a molti giocatori presenti sul mercato. L’assalto del club lusitano, però, potrebbe rovinare i piani delle società di Serie A.

