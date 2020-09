Calciomercato Inter, gratis dalla Juventus! I dettagli

La Juventus vorrebbe privarsi di tanti calciatori per mettere a posto il bilancio e tentare l’assalto ai rinforzi che desidera Andrea Pirlo. Uno di questi potrebbe approdare all’Inter, anche se Conte preferisce altri profili.

La Juventus ha tanti giocatori in uscita, su tutti Federico Bernardeschi, Douglas Costa e soprattutto Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non rientra più nei piani dei bianconeri e presto potrebbe andar via. Il contratto di Khedira scadrà nel 2021 e la pista Inter non è esclusa, anche se c’è da valutare il parere di Antonio Conte.

Juventus, Khedira all’Inter: il parere di Conte

Visto il contratto in scadenza nel 2021, la Juventus vorrebbe trovare l’accordo con Khedira per la risoluzione del contratto con buonuscita. Questa soluzione potrebbe concretizzarsi all’inizio della prossima settimana, forse già lunedì.

Gli agenti di Khedira hanno un’ottimo rapporto con Marotta, e infatti potrebbero offrire il tedesco all’Inter. Il club nerazzurro avrebbero la possibilità di ingaggiare il classe ’87 a parametro zero. Tuttavia, Conte non è molto convinto dell’operazione: infatti, l’allenatore preferisce focalizzarsi su altri calciatori. Sostanzialmente l’Inter a centrocampo è a posto e se verrà fatto un ulteriore sforzo sarà per Kanté del Chelsea.

