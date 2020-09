Calciomercato Juventus, stallo totale | Che occasione per Pirlo

Dopo aver risolto il rebus attaccante, la Juventus su fionda sul calciomercato degli esterni. Spunta un nome a sorpresa!

Sono giornate molto movimentate in casa Juventus, dove sono stati effettuati già diversi cambiamenti da inizio agosto a questa parte ma la società non ha ancora completato le proprie operazioni di calciomercato e lavora per delle ultime modifiche da apportare alla rosa entro la scadenza del 5 ottobre.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuovo terzino e cash | Mossa a sorpresa per Douglas Costa

La vicenda prima punta è durata diverse settimane ma si è chiusa con l’acquisto di Alvaro Morata. Difesa e centrocampo potrebbero subire pochi cambiamenti mentre un reparto che è al centro delle discussioni è sicuramente quello degli esterni, dove si prova a vendere Douglas Costa per chiudere con un nuovo giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occasione da Barcellona | Koeman lo scarica!

Calciomercato Juventus, Thauvin in partenza dal Marsiglia: può essere lui il colpo per la fascia

L’obiettivo numero uno sembrerebbe Federico Chiesa ma non sono da escludere sorprese anche in questa zona di campo. La società infatti monitora tante situazioni e potrebbe sfruttare le eventuali occasioni che potrebbero presentarsi in questi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juventus beffate | Affare in chiusura!

In un’intervista a L’Equipe l’esterno Florian Thauvin ha annunciato di non aver trovato ancora un accordo con il suo club per il prolungamento del contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno. La Juventus potrebbe sfruttare l’occasione e fare un tentativo per strappare il classe 1993 al Marsiglia visto che il calciatore stesso non ha escluso l’addio. La richiesta potrebbe essere di circa 35 milioni di euro ma la ‘Vecchia Signora’ non vorrebbe andare oltre i 25 milioni.

Questo perché la Juventus ha intenzione di cedere Douglas Costa intorno ai 30 milioni di euro e nel complesso vuole uscire anche con un guadagno dalla situazione riguardante l’esterno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, spunta Eric Garcia | I dettagli

Calciomercato Inter, addio Skriniar | Cessione a un passo