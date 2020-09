Calciomercato Milan, spunta Eric Garcia | I dettagli

Il Milan continua la ricerca di un rinforzo per la difesa di Pioli ed ecco spuntare il talento del Manchester City Eric Garcia: i dettagli

Il calciomercato estivo del Milan ruota ormai da settimane intorno ad un nuovo centrale difensivo. Con Romagnoli e Musacchio fermi ai box, è di primaria importanza per Maldini e Massara portare a Milanello un colpo di spessore. Ecco dunque spuntare a sorpresa la pista che porta al talento del Manchester City, Eric Garcia: il possibile scenario.

Calciomercato Milan, idea Eric Garcia: lo scenario

Non è un mistero che la priorità del club di via Aldo Rossi, in questi ultimi giorni di mercato, sia un centrale difensivo. Con le enormi difficoltà a chiudere il colpo Milenkovic, la sorpresa per il Milan può arrivare dalla Premier League. Eric Garcia, talentuoso difensore classe 2001, è in scadenza nel 2021 con il Manchester City.

La squadra di Guardiola perderà dunque con ogni probabilità il gioiello cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Ed è proprio il club catalano ad essere tra i maggiori interessati a Garcia, per il quale adesso sembrerebbe pronto ad entrare in corsa anche il Milan.

Maldini e Massara sarebbero quindi pronti a tentare l’assalto: il 19enne catalano può essere il nuovo rinforzo per la retroguardia rossonera.

