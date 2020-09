Calciomercato Milan, Maldini ci riprova | In prestito dal Barcellona

Il Milan sarebbe pronto a tornare alla carica per il giocatore che lascerà Barcellona durante il calciomercato estivo: cifre e dettagli

Ore calde per il calciomercato rossonero. In attesa di scendere in campo questa sera a San Siro contro il Bologna per l’esordio stagionale in campionato, la dirigenza del Milan è al lavoro per regalare a Pioli gli ultimi colpi. La chiusura della sessione estiva si avvicina e Maldini è pronto a sferrare un ultimo assalto al giocatore in uscita dal Barcellona: il possibile scenario.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, obiettivo centrocampista | Prove di affare con l’Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, pronto il piano B | Juventus avvisata

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: il piano rossonero

Il quotidiano spagnolo ‘Sport’ riporta l’indiscrezione di ‘France Football‘ che sottolinea come il destino di Jean-Clear Todibo sia ormai segnato. Il centrale, in prestito all0 Schalke 04 nell’ultima stagione, lascerà ancora una volta Barcellona. La dirigenza blaugrana ha comunicato a Todibo che d’ora in avanti ci sarebbe stato poco spazio per lui che, adesso, è in cerca di nuova sistemazione.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In questo scenario rispunta il Milan che viste le difficoltà ad arrivare al viola Milenkovic, è pronto a tornare alla carica per il classe 1999. Maldini opterebbe per un prestito oneroso, a 2-3 milioni di euro, con diritto di riscatto intorno ai 17-18.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, addio Milan | Due club alla finestra

Un’operazione da 20 milioni che andrebbe a completare il pacchetto di centrali della squadra di Pioli, quando mancano due settimane alla chiusura del mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, parla Iachini | Annuncio su Chiesa!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco | Clamoroso ritorno