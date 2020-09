Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco | Clamoroso ritorno

Il Milan è pronto al primo impegno stagionale e nel frattempo continua a lavorare sul calciomercato. Possibile il clamoroso ritorno

Siamo ormai a poche ore dall’inizio della nuova stagione per il Milan, che domani sera a affronterà lo Shamrock Rovers dalle ore 20.00 al Tallaght Stadium. Un impegno sicuramente abbordabile ma che può comunque far notare eventuali lacune da colmare nelle ultime tre settimane di calciomercato.

In ogni caso la società rossonera non ha mai smesso di lavorare e sta cercando nuovi possibili colpi da inserire in rosa per renderla ancor più competitiva e tentare l’assalto concreto al quarto posto nella prossima annata. Vanno avanti le trattative con la Fiorentina che potrebbero coinvolgere sempre più giocatori.

Calciomercato Milan, scambi con la Fiorentina: spunta anche l’idea Boateng

Ci sono già diversi discorsi avviati con la Viola che riguardano calciatori come Pezzella, Milenkovic o Chiesa, ma a questi potrebbe aggiungersi anche Kevin Prince Boateng. Il direttore sportivo Daniele Prade ha dichiarato pochi giorni fa che il ghanese non fa più parte del progetto ed è l’unico che al 100% è fuori.

Per questo il Milan potrebbe farsi avanti per colmare l’assenza di un vice Ibra con un ritorno di fiamma. Boateng ha vestito la maglia rossonera in passato ed è riuscito a portare a casa anche uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Il legame con il club è molto forte sia per lui che per la moglie e vivere a Milano potrebbe essere la soluzione migliore per la sua famiglia. Questi aspetti potrebbero sicuramente facilitare l’eventuale trattativa.

