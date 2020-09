Calciomercato Inter, addio Skriniar | Cessione a un passo

Dopo l’addio di Godin, l’Inter è pronta a salutare anche Milan Skriniar. Per lo slovacco, accordo ad un passo con il Tottenham.

Si smuove ufficialmente il mercato in uscita per l’Inter. Il club nerazzurro, dopo aver concluso l’operazione Godin-Cagliari, è pronta a salutare altre due pedine di peso all’interno dello spogliatoio.

Nelle ultime ore la dirigenza interista è al lavoro per concludere le uscite di Antonio Candreva e Milan Skrinair, rispettivamente alla Sampdoria e al Tottenham.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Bakayoko rifiutato | I dettagli

Calciomercato Inter, è fatta per il passaggio di Skriniar al Tottenham. Giocatore atteso a Londra

Pagato 34 milioni di euro nell’estate del 2017, Skriniar si è affermato come uno dei migliori difensori a livello europeo. Con l’addio di Spalletti e l’arrivo di Conte la situazione per lo slovacco si è capovolta, soffrendo i cambiamenti tattici del tecnico leccese. Nonostante la partenza di Godin, Conte ha fatto capire di non voler puntare sull’ex Samp nemmeno in questo avvio di stagione, mettendo di fatto alla porta il classe ’95.

Tra le squadre interessate al giocatore, il Tottenham di Jose Mourinho pare aver compiuto il passo decisivo per l’acquisto dello slovacco. Come annunciato dai vari tabloid inglesi, il Tottenham tramite l’intemediario Frank Trimboli e al direttore tecnico Frank Hitchen, sta lavorando alla prima offerta ufficiale da presentare all’Inter per Skriniar.

I nerazzurri sono pronto ad abbassare l’iniziale richiesta di 60 milioni di euro, con gli Spurs pronti a spingersi fino a 45-50 milioni per portare il centrale alla corte dello ‘Special One’, oltre ad un contratto pluriennale da 5 milioni di euro netti allo slovacco.

Le lacune mostrate dai difensori del Tottenham nella prime due uscite in campionato sembrano aver convinto la dirigenza degli Spurs ad accelerare la trattativa per Skriniar. Con una sua cessione, l’Inter di Conte è pronta per l’assalto al vero obiettivo nerazzurro, Ngolo Kanté.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Inter, Godin al Cagliari | L’annuncio UFFICIALE