Calciomercato, Paganini rivela: “Dzeko-Inter, Conte spinge!”

Calciomercato, Inter e Juventus in attesa degli ultimi botti di mercato: il giornalista Paolo Paganini, sui propri social, lancia un indizio

Ultime e cruciali settimane, quelle che attendono Inter e Juventus, alle prese entrambi con due organici da puntellare e rifinire. Soprattutto i bianconeri, sono alla ricerca di calciatori da aggiungere all’organico del neo-tecnico Andrea Pirlo, in quella che potrebbe essere una mini-rivoluzione anticipata, in vista del nuovo ciclo juventino. In attesa degli ultimi botti di mercato, dunque, il giornalista Paolo Paganini lancia l’indizio e tiene con il fiato sospeso i tifosi di Inter e Juventus: si preannuncia un finale di settembre rovente?

