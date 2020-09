Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Si ripensa allo scambio

Da qui a fine calciomercato la Juventus dovrà piazzare altrove più di un esubero. Tra questi c’è sicuramente l’esterno brasiliano Douglas Costa. Possibile scambio in Spagna

Figura forse in cima il nome di Douglas Costa sulla lista dei cedibili della Juventus. Il club bianconero è deciso stavolta a disfarsi dell’esterno brasiliano, più croce che delizia nelle tre stagioni disputate. Tra prestito e riscatto dal Bayern, il 30enne di Sapucaia do Sul è costato oltre 40 milioni di euro, cifra che la società presieduta da Andrea Agnelli non può nemmeno lontanamente pensare di incassare dalla sua cessione, nel caso all’estero poiché in Italia mancano del tutto le pretendenti.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa all’Atletico Madrid: scambio di prestiti

Il futuro di Douglas Costa, ancora non al top della condizione dato che è rientrato da poco dall’infortunio, potrebbe essere nella Liga spagnola. E’ tornata in auge, infatti, la voce di calciomercato che lo dà in direzione Atletico Madrid di Simeone, a quanto pare suo estimatore. E a corredo quella di uno scambio con lo stesso club spagnolo, in ottimi rapporti con la Juve come ha confermato l’operazione Morata. Scambio che prevederebbe lo sbarco a Torino del 24enne francese Lemar, esubero dei ‘Colchoneros’ strapagato – col senno di poi ma anche di prima – 70 milioni nell’estate di due anni fa.

L’affare può andare in porto con un doppio prestito oneroso più obbligo di riscatto ‘mascherato’ in diritto per esigenze di bilancio legate pure al Fair Play Finanziario. 10 milioni più 15 Douglas, 10 più 22 Lemar che sappiamo essere molto stimato da Andrea Pirlo.

