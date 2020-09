Calciomercato Inter, due ‘sacrifici’ per il difensore | Sarà l’erede di Skriniar

L’Inter è pronta a sacrificare due giocatori per poter arrivare a un obiettivo del calciomercato in entrata.

L’Inter è sempre più intenzionata a cedere Milan Skriniar: il difensore ex Sampdoria non rientra più nei piani di Antonio Conte, che durante questa sessione di calciomercato ha dato vita a una vera e propria epurazione di alcuni giocatori non graditi, da Godin a Candreva, fino adesso a Skriniar. Per sostituire il difensore l’idea al posto della classifica del tecnico nerazzurro è quella di Milenkovic della Fiorentina.

Calciomercato Inter, è Milenkovic il post-Skriniar

Per arrivare al giocatore l’Inter è disposta a mettere sul piatto il cartellino di Radja Nainggolan, che dopo l’arrivo di Arturo Vidal difficilmente troverà spazio a centrocampo: l’ex Cagliari è valutato 18 milioni di euro. Al suo valore si andrebbe ad aggiungere anche quello di Dalbert, valutato 13 e già reduce da un anno di prestito in viola, squadra nella quale tornerebbe più che volentieri, anche per agire come vice Biraghi.

Alla somma dei due cartellini, Marotta sarebbe disposto ad aggiungere anche 10 milioni, arrivando così a valutare Milenkovic 41 milioni in totale. Commisso, però non sarebbe del tutto convinto dell’operazione, volendo a tutti i costi monetizzare la cessione e ottenere 40 milioni senza l’aggiunta di contropartite tecniche. Cifra che al momento l’Inter difficilmente potrebbe riuscire a consegnare nelle casse della Fiorentina.

